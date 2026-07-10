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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer mit 2,35 Promille unterwegs

Speyer (ots)

In der Nacht zum Freitag fiel einer Polizeistreife in der Wormser Landstraße ein Schlangenlinienfahrende Radfahrer auf. Der Mann war gegen 01:30 Uhr ohne Licht unterwegs und geriet fast auf die Gegenfahrbahn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Da ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest 2,35 Promille ergab, wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Die Polizei weist daraufhin:

Auch für alkoholisierte Radfahrer und Pedelec - Fahrer kann es Sanktionen geben. Je nach festgestelltem Blutalkoholwert drohen Bußgelder, Strafanzeigen, Punkte in Flensburg oder auch der Führerscheinentzug. Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt bei einem Wert von 1,6. Wenn Sie als Radfahrer durch Ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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