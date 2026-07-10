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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 09.07.2026, gegen 22.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Wormser Straße einen 37-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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