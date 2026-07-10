Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 09.07.2026, gegen 22.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Wormser Straße einen 37-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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