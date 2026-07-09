Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 08.07.2026, gegen 23:30 Uhr, missachtete ein 19 -jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Saarlandstraße in die Knollstraße in Ludwigshafen am Rhein einen in gleicher Richtung fahrenden bevorrechtigten PKW und streifte diesen an seiner linken Fahrzeugseite. Hierdurch geriet der bevorrechtigte PKW ins Schleudern, fuhr in das dortige Gleisbett der RNV und kollidierte letztendlich mit der Absperrung zwischen beiden Gleisen. Eine Insassin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere verletzte Personen gab es nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Saarlandstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 80000 Euro.

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