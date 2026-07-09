Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: VW Golf in Schifferstadt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (08.07.2026) einen schwarzen VW Golf VII von einem öffentlichen Parkplatz in Schifferstadt gestohlen. Die Geschädigte parkte ihren Pkw gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz im Kreuzungsbereich Hans-Purrmann-Straße / Otto-Dill-Straße. Als sie gegen 15:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Am Tatort, im Bereich des hinteren linken Reifens des gestohlenen Autos, hinterließ der Täter ein Feld aus Glasscherben. Das Fahrzeug war laut Halterin definitiv verschlossen. Wertsachen befanden sich nicht im Wagen. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Durch die Polizeiinspektion Schifferstadt wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in dem genannten Bereich beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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