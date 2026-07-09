Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Speyer (ots)

Gestern gegen 17:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Auestraße 22 eine Verkehrsunfallflucht beobachtet. Der Fahrer eines schwarzen BMW (Limousine) parkte rückwärts aus und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug einer 23-Jährigen, die zeitgleich aus der gegenüberliegenden Parkbucht ausparken wollte. Die Frau hupte noch kurz zuvor und blieb stehen, ein Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Der Unfallgegner im geschätzten Alter von 30 Jahren mit dunklen Haaren fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher sowie Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

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