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POL-PDLU: Friesenheim - Leicht verletzt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn bei unerlaubtem Wendemanöver

POL-PDLU: Friesenheim - Leicht verletzt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn bei unerlaubtem Wendemanöver
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Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2026, kam es um 08.38 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 28-jährigen PKW-Fahrer und einer in Richtung Ludwigshafen-Oppau fahrenden Straßenbahn. Laut ersten Ermittlungen hatte der PKW-Fahrer ein Fahrtziel in Friesenheim, welches er wegen der derzeit gesperrten Linksabbiegerspur von der Brunckstraße in die Sternstraße nicht direkt anfahren konnte. Als er an der Einmündung Rottstücker Weg trotz ausdrücklicher Verbotsbeschilderung wenden wollte, übersah er die Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der PKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, die 58-jährige Straßenbahnführerin und die ca. 10 Fahrgäste blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 EUR.

Die Polizei appelliert, Verkehrsregeln auch dann zu beachten, wenn z. B. durch gesperrte Fahrbeziehungen Zeit verloren wurde. Die Missachtung, auch von Geschwindigkeitsbeschränkungen und roten Ampeln, bringt meistens keinen relevanten Zeitgewinn und führt aber oft zu Gefahrensituationen oder sogar zu Verkehrsunfällen - und somit noch zu einem größeren Zeitverlust, Sach- oder gar Personenschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
PI Ludwigshafen 2
Friesenheimer Str. 55
67069 Ludwigshafen
Tel:0621/963-24206
Email: piludwigshafen2.sbv@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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