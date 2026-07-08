Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tatverdächtiger nach Diebstahl eines E-Bikes festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Dank der Ortungsfunktion eines am E-Bike angebrachten Trackers konnte die Polizei am Dienstag, den 07.07.2026, einen Tatverdächtigen nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes festnehmen. Das E-Bike war zuvor aus einer verschlossenen Tiefgarage in Heidelberg entwendet worden. Die Geschädigte konnte den Standort ihres Fahrrads über den verbauten Tracker verfolgen und informierte die Polizei. Einsatzkräfte lokalisierten das E-Bike schließlich im Bereich der Innenstadt in Ludwigshafen. Dort wurde ein Mann festgestellt, der sich mit dem Fahrrad entfernte. Er versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung von Polizeikräften festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer gleichgelagerter Fahrraddiebstähle bestand. Er wurde dem zuständigen Gericht vorgeführt. Die eingeleiteten Ermittlungen dauern weiter an.

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