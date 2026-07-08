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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf B9 unterwegs

Speyer (ots)

Ein Zeuge teilt am gestrigen Tag gegen 14:00 Uhr telefonisch hiesiger Dienststelle mit, dass ihm ein Citroèn Kastenwagen auf der B9 wiederholt durch seine Fahrweise auffalle. Der Fahrer fahre vorausfahrenden Fahrzeugen sehr dicht auf, fahre Schlangenlinien und ändere ruckartig die Richtung. Das Fahrzeug kann schließlich auf der B39 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Herantreten an das Fahrzeug war unmittelbar starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Nachdem ein Atemalkoholtest 2,6 Promille bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer ergeben hatte, gab er nach entsprechender Belehrung an, dass er in der zurückliegenden Nacht eine ausgiebige Party gefeiert habe, in deren Verlauf er angeblich 4 Flaschen Wodka geleert habe. Seitdem habe er keinen Alkohol mehr zu sich genommen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-251 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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