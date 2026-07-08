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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (07.07.2026) auf Mittwoch kam es in der Friedhofstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeughalter parkte seinen Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Friedhofstraße. Als er nach einiger Zeit zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Schaden an der hinteren linken Stoßstange. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu verständigen. Bislang liegen keine Hinweise auf das Verursacherfahrzeug vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Der Unfallzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 1:15 Uhr, eingrenzen. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Friedhofstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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