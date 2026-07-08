Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in Kiosk

Frankenthal (ots)

Am 07.07.2026, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Heßheimer Straße zu einem Einbruch in den dortigen Kiosk. Nachdem die bislang unbekannten Täter die Eingangstür mit einem Stein eingeworfen hatten und öffneten, entwendeten diese aus dem Innern Pakete der dortigen Postfiliale, Zigaretten und Getränke. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Aufgrund der Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass es sich um zwei Täter handelte, beide waren etwa 170 bis 180 cm groß, einer trug eine Sturmhaube, T-Shirt und Jeans, der andere trug eine Winterjacke mit Fell an der Kapuze.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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