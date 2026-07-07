Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungsbrand

Speyer (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch, den 07.07.2026 gegen 16:55 Uhr, in einem Mehrparteienhaus in der Burgstraße in Speyer zu einem Brand. Eine 60-Jährige, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einer Wohnung im 1. Obergeschoss befand, wurde hierbei nicht verletzt. Eine weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Ersten Einschätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Wohnungen des Mehrparteienhauses sind weiterhin bewohnbar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

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