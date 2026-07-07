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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen von am Montag, 6. Juli 2026, durchgeführten Innenstadtkontrollen wurden in mehreren voneinander unabhängigen Sachverhalten verschiedene Verstöße festgestellt.

So wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz im Zusammenhang mit der Nutzung eines Pkw zur Anzeige gebracht und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

In einem weiteren Sachverhalt wurden bei einer Person verschreibungspflichtige Medikamente in geringer Menge sichergestellt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde darüber hinaus festgestellt, dass gegen den Besitzer der Medikamente ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und den weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte ein mutmaßlich entwendetes hochwertiges Pedelec sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft des Fahrrads dauern an.

Die Polizei empfiehlt, Fahrräder und Pedelecs stets mit einem hochwertigen Schloss an einem festen Gegenstand zu sichern. Zudem sollten Rahmennummer und Seriennummer dokumentiert werden, um eine spätere Zuordnung zu erleichtern. Nach einem Fahrraddiebstahl sollte unverzüglich Strafanzeige erstattet werden. Wie berichtet, führt die Polizei regelmäßig Kontrollen durch und stellt dabei auch mutmaßlich entwendete Fahrräder sicher, die so ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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