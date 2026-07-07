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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Dudenhofen (ots)

Gestern um 17:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein PKW-Fahrer von der Harthauser Straße nach rechts in die Berghauser Straße abbiegen wollte. Er nahm die Kurve zu weit und touchierte hierbei ein im Einmündungsbereich wartendes Fahrzeug eines 45-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell die Ursache für den Unfall fest. Der 66-Jährige Fahrer war alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ihm Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf circa 6500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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