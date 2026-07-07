Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Speyer (ots)

Unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat am Montagnachmittag, kurz nach 16:00 Uhr ein 55-jähriger Radfahrer. Durch eine Zeugin konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er in der Hans-Stempel-Straße an einen parkenden Pkw fuhr und daran einen Schaden verursachte. Durch eine Polizeistreife konnte der flüchtende Radfahrer in der Else-Krieg-Straße kontrolliert werden. Da er offensichtlich alkoholisiert war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,84 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten

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