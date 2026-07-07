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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Motorradunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Limburgerhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (06.07.2026), gegen 16:30 Uhr erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der 56-jährige Zweiradfahrer befuhr die Carl-Bosch-Straße in Richtung Ortskern. An der Kreuzung zur Knospstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte. Da er außer einem Helm keinerlei Schutzkleidung trug, erlitt er eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung rund 60 Minuten voll gesperrt werden.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

Dieser Unfall zeigt erneut, wie lebenswichtig geeignete Schutzkleidung für Zweiradfahrer ist. Ein Helm allein reicht nicht aus. Tragen Sie bei jeder Fahrt - auch auf kurzen Strecken - Abriebfeste Motorradkleidung, Protektoren, Handschuhe und festes Schuhwerk. Schutzkleidung verhindert zwar keine Unfälle, minimiert aber das Risiko schwerer Verletzungen drastisch.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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