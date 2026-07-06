Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Gartenparzelle am Weiher - Täter von Videokamera gefilmt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Eine umzäunte Gartenparzelle am Weiher zwischen dem Segelflugplatz Dannstadt-Schauernheim und der A61-Autobahnraststätte wurde am Sonntag (05.07.2026) gleich zweimal von demselben Dieb heimgesucht. Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung drückte sich der Unbekannte zunächst gegen 17 Uhr durch eine Lücke im Zaun auf das Grundstück. Dort entwendete er einen Gartenschlauch, sowie einen Eimer. Der Eigentümer bemerkte den Vorfall und konnte den Mann über die Gegensprechfunktion der Videokamera mittels eines Alarmtons zunächst vom Gelände verscheuchen. Die Polizei wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert. Um 23 Uhr kehrte der Täter jedoch zurück. Bei diesem zweiten Übergriff riss er eine Holzplanke aus der Fassade eines Geräteschuppens und entwendete schließlich die Videokamera selbst. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in diesem Bereich beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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