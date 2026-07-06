Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zahlreiche Schuhe aus Hausflur entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (05.07.2026) in der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Paare Schuhe aus dem Flur eines Mehrparteienhauses gestohlen. Im kurzen Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr nutzten die Diebe mutmaßlich den selbstschließenden Mechanismus der Hauseingangstür aus. Im Hausflur entwendeten die Unbekannten gezielt hochwertiges Schuhwerk von insgesamt vier Bewohnern. Einem Ehepaar wurden insgesamt fünf Paar Schuhe im Gesamtwert von 750 Euro gestohlen. Einem weiteren im Haus wohnenden Paar wurden vier Paar Schuhe im Wert von 380 Euro entwendet. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf 1.130 Euro. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

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