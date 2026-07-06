Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 9-jähriges Kind bei E-Scooter-Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 9-jähriger Junge wurde am Samstagabend (04.07.2026, 22:00 Uhr) in der Haardtstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind war zu Fuß in Begleitung von Jugendlichen auf Höhe der Grundschule unterwegs, als sich von hinten aus Richtung der Felder ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter näherte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich am rechten Knie. Nach einer kurzen Diskussion flüchteten die beiden ca. 17-jährigen Rollerfahrer von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt ermittelt wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung und nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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