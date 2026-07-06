PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 9-jähriges Kind bei E-Scooter-Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 9-jähriger Junge wurde am Samstagabend (04.07.2026, 22:00 Uhr) in der Haardtstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind war zu Fuß in Begleitung von Jugendlichen auf Höhe der Grundschule unterwegs, als sich von hinten aus Richtung der Felder ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter näherte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich am rechten Knie. Nach einer kurzen Diskussion flüchteten die beiden ca. 17-jährigen Rollerfahrer von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt ermittelt wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung und nimmt Hinweise zu dem Verkehrsunfall unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 07:10

    POL-PDLU: Transporter zerkratzt - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Unbekannte haben am gestrigen Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr einen weißen Transporter beschädigt, der in der Josef-Schmitt-Straße geparkt war. Der/die unbekannte/n Täter/innen zerkratzten unter Einbeziehung eines spitzen Gegenstandes das Fahrzeug ringsum und beschädigten zudem das Glas eines Rückscheinwerfers. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise circa 4000 Euro. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 11:49

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit alkoholisierten Fahrradfahrern

    Altrip (ots) - In der Nacht von Samstag, 04.07.2026, auf Sonntag, 05.07.2026, gegen 01:00 Uhr nachts, wurde ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern auf dem Radweg neben der Kreisstraße 13 gemeldet. Dabei fuhren beide Radfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung und stießen gegeneinander. Beide trugen nur leichte Verletzungen davon. Der 31-jährige Unfallbeteiligte hatte einen Atemalkoholwert von knapp 1,1 ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 11:47

    POL-PDLU: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeikräfte

    Altrip (ots) - In der Nacht von Freitag, 03.07.2026, auf Samstag, 04.07.2026, kam es zu einem polizeilichen Einsatz mit einem 19-jährigen Besucher des Fischerfestes. Der Sicherheitsdienst meldete zunächst eine betrunkene Person, die derart aggressiv ist, dass sie sich nicht beruhigen lassen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprachen dem 19-Jährigen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren