Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Transporter zerkratzt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Unbekannte haben am gestrigen Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr einen weißen Transporter beschädigt, der in der Josef-Schmitt-Straße geparkt war. Der/die unbekannte/n Täter/innen zerkratzten unter Einbeziehung eines spitzen Gegenstandes das Fahrzeug ringsum und beschädigten zudem das Glas eines Rückscheinwerfers. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise circa 4000 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer hat am Sonntagnachmittag die Tat beobachtet oder im Bereich Speyer West verdächtige Personen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell