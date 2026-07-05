Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung zwischen Fahrzeugführer und Fußgänger

Ludwigshafen (ots)

Gefährliche Körperverletzung zwischen Fahrzeugführer und Fußgänger

Am Sonntag, den 05.07.2026, gegen 04:20 Uhr, kam es im Bereich der Yorckstraße in Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrzeugführer und einem 22-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger überquerte gerade in Begleitung von zwei weiteren Personen die Straße, als ein PKW, mutmaßlich ein Porsche-SUV, aus Fahrtrichtung Rheinufer kommend angefahren kam. Bei Aufeinandertreffen der Personen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten durch das geöffnete Fahrzeugfenster zwischen dem Fußgänger und dem Fahrer, woraufhin dieser ausstieg und dem Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach ins Gesicht schlug. Im Anschluss stieg der Fahrer wieder in seinen PKW und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht, welche der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte. Der Geschädigte beschreib den Täter als 1,70m groß und mit dunklen Haaren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Angaben der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de, mitzuteilen.

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