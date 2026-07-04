POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots) - Am 03.07.26 gegen 18 Uhr wird durch den Ladendetektiv eines Einkaufsladen in der Maximilianstraße in Speyer zwei flüchtige Ladendiebe gemeldet. Diese konnten in der Kameliterstraße gestellt werde, als sie gerade in ein Fahrzeug einstiegen. Bei der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs konnte sowohl das Diebesgut aus dem aktuellen Ladendiebstahl wie auch offensichtlich Diebesgut aus einem ...

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