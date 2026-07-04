POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Speyer (ots)
Am 03.07.2026 gegen 23:00 Uhr wurde in der Wormser Landstraße ein Motorradfahrer einer Kontrolle unterzogen, da durch die eingesetzten Beamten sehr laute Auspuffgeräusche festgestellt werden konnten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, weiterhin wurden erhebliche Veränderungen am Motorrad festgestellt, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen ist. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet
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