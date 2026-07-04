PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots)

Am 03.07.26 gegen 20:35Uhr befuhr ein Mercedes AMG den Kreisel der Auestraße, Einmündung am Rübsamenwühl, und wollte diesen in Richtung Franz Kirrmeier Straße verlassen. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden 62jährigen Ford Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dadurch wurden bei dem Ford beide Airbags ausgelöst, sowohl der Fahrer wie auch der 52jährige Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem im Frontbereich stark beschädigtem Fahrzeug in Richtung Franz Kirrmeier Straße. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Ermittlungen in der Geibstraße angetroffen werden, der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Weitere Ermittlungen folgen. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen bzgl. eine verunfallten Fahrzeugs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 11:15

    POL-PDLU: Flüchtige Ladendiebe geschnappt

    Speyer (ots) - Am 03.07.26 gegen 18 Uhr wird durch den Ladendetektiv eines Einkaufsladen in der Maximilianstraße in Speyer zwei flüchtige Ladendiebe gemeldet. Diese konnten in der Kameliterstraße gestellt werde, als sie gerade in ein Fahrzeug einstiegen. Bei der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs konnte sowohl das Diebesgut aus dem aktuellen Ladendiebstahl wie auch offensichtlich Diebesgut aus einem ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 09:49

    POL-PDLU: Kontrolle der Einbahnstraßenregelung am Strandbad

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Die Polizei Frankenthal kontrollierte am 03.07.2026 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung am Frankenthaler Strandbad. Es wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Nichtbeachten des durch Zeichen 267 angeordneten Verbots der Einfahrt, wird mit 50 Euro Verwarngeld geahndet. Rückfragen ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 09:47

    POL-PDLU: Betrug durch angebliche Bitcoin-Investments

    Frankenthal (Pfalz) (ots) - Die 47-jährige Geschädigte beanzeigte am 03.07.2026, dass sie seit Februar über ein Internetportal vermeintlich in Kryptowährung investiert habe. Aufgrund durch den Website-Betreiber vorgetäuschter Gewinne, habe sie bisher über 11.000 Euro "investiert". Das Geld liegt nun in der Verfügungsgewalt der Betrüger. Die Polizei warnt: - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren