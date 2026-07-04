Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet

Speyer (ots)

Am 03.07.26 gegen 20:35Uhr befuhr ein Mercedes AMG den Kreisel der Auestraße, Einmündung am Rübsamenwühl, und wollte diesen in Richtung Franz Kirrmeier Straße verlassen. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden 62jährigen Ford Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dadurch wurden bei dem Ford beide Airbags ausgelöst, sowohl der Fahrer wie auch der 52jährige Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem im Frontbereich stark beschädigtem Fahrzeug in Richtung Franz Kirrmeier Straße. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Ermittlungen in der Geibstraße angetroffen werden, der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Weitere Ermittlungen folgen. Am Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen bzgl. eine verunfallten Fahrzeugs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden

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