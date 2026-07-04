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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flüchtige Ladendiebe geschnappt

Speyer (ots)

Am 03.07.26 gegen 18 Uhr wird durch den Ladendetektiv eines Einkaufsladen in der Maximilianstraße in Speyer zwei flüchtige Ladendiebe gemeldet. Diese konnten in der Kameliterstraße gestellt werde, als sie gerade in ein Fahrzeug einstiegen. Bei der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs konnte sowohl das Diebesgut aus dem aktuellen Ladendiebstahl wie auch offensichtlich Diebesgut aus einem vorausgegangenen Diebstahl aufgefunden werden. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die beiden 26jährigen und 34jährigen Beschuldigten wurden zur Dienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet Bei dem 26jährigen Fahrzeugführer wurden zudem drogentypische Konsumutensilien aufgefunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er angab im Vorfeld Drogen konsumiert zu haben. Gegen ihn wurde zusätzlich noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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