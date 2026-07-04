POL-PDLU: Kontrolle der Einbahnstraßenregelung am Strandbad
Frankenthal (Pfalz) (ots)
Die Polizei Frankenthal kontrollierte am 03.07.2026 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung am Frankenthaler Strandbad. Es wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Nichtbeachten des durch Zeichen 267 angeordneten Verbots der Einfahrt, wird mit 50 Euro Verwarngeld geahndet.
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