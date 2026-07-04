POL-PDLU: Kontrolle der Einbahnstraßenregelung am Strandbad

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am frühen Freitagnachmittag, den 03.07.2026, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse in der Filiale eines Supermarktes in der Kopernikusstraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 89-Jährige Dame aus Ludwigshafen. Diese hatte ihre Handtasche samt Geldbörse in den Einkaufwagen gelegt. In einem unachtsamen Moment wurde die Geldbörse durch ...

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