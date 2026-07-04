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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrolle der Einbahnstraßenregelung am Strandbad

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die Polizei Frankenthal kontrollierte am 03.07.2026 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung am Frankenthaler Strandbad. Es wurden zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Nichtbeachten des durch Zeichen 267 angeordneten Verbots der Einfahrt, wird mit 50 Euro Verwarngeld geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
S.Driemel, PK
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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