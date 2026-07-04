PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch angebliche Bitcoin-Investments

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die 47-jährige Geschädigte beanzeigte am 03.07.2026, dass sie seit Februar über ein Internetportal vermeintlich in Kryptowährung investiert habe. Aufgrund durch den Website-Betreiber vorgetäuschter Gewinne, habe sie bisher über 11.000 Euro "investiert". Das Geld liegt nun in der Verfügungsgewalt der Betrüger.

Die Polizei warnt:

   -	Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei unaufgeforderten 
Anlageangeboten - auch wenn sie professionell und seriös wirken. - 
Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Der Hinweis auf 
angeblich begrenzte Gelegenheiten dient allein der Manipulation. - 
Überprüfen Sie die Anbieter sorgfältig: Ein seriöser 
Finanzdienstleiter verfügt über eine BaFin-Zulassung und ein 
rechtkonformes Impressum in Kryptowährungen. -	Tätigen Sie keine 
Zahlungen, wenn Ihnen die Plattform oder Person nicht zweifelsfrei 
bekannt ist. -	Sensibilisieren Sie auch Angehörige, Freundeskreis und
Kollegschaft - insbesondere ältere Menschen oder Personen ohne 
Krypto-Vorerfahrung. -	Im Zweifelsfall: Kontaktieren Sie frühzeitig 
Ihr Kreditinstitut oder wenden Sie sich direkt an die Polizei. -	 
Gewähren Sie unter keinen Umständen unbekannten Dritten Zugriff auf 
Ihren PC - insbesondere nicht im Zusammenhang mit der Erstellung von 
Accounts oder der Einrichtung von Konten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
S.Driemel, PK
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 09:44

    POL-PDLU: Verkehrsordnungswidrigkeit nach Konsum von Cannabis

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Ein 21-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am frühen Morgen des 04.07.2026 auf der Brunckstraße in Ludwigshafen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 21-Jährige Autofahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen vorwies, wurde ein Drogen-Vortest durchgeführt. Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Es stellte ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 09:41

    POL-PDLU: Warnung vor Diebstählen im Supermarkt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am frühen Freitagnachmittag, den 03.07.2026, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse in der Filiale eines Supermarktes in der Kopernikusstraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 89-Jährige Dame aus Ludwigshafen. Diese hatte ihre Handtasche samt Geldbörse in den Einkaufwagen gelegt. In einem unachtsamen Moment wurde die Geldbörse durch ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 08:05

    POL-PDLU: Trickbetrüger festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (03.07.2026) gegen 15:30 Uhr fuhr ein Fahrzeug durch die Innenstadt. Die Insassen baten Passanten unter dem Vorwand, der Tank ihres Fahrzeugs sei leer, um eine Geldspende. Als vermeintliches Dankeschön übergaben sie den Spendern Goldschmuck. Eine Polizeistreife kontrollierte das verdächtige Fahrzeug und stellte einen 28-jährigen Fahrer sowie eine 22-jährige Beifahrerin fest. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren