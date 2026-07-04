Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch angebliche Bitcoin-Investments

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die 47-jährige Geschädigte beanzeigte am 03.07.2026, dass sie seit Februar über ein Internetportal vermeintlich in Kryptowährung investiert habe. Aufgrund durch den Website-Betreiber vorgetäuschter Gewinne, habe sie bisher über 11.000 Euro "investiert". Das Geld liegt nun in der Verfügungsgewalt der Betrüger.

Die Polizei warnt:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei unaufgeforderten Anlageangeboten - auch wenn sie professionell und seriös wirken. - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Der Hinweis auf angeblich begrenzte Gelegenheiten dient allein der Manipulation. - Überprüfen Sie die Anbieter sorgfältig: Ein seriöser Finanzdienstleiter verfügt über eine BaFin-Zulassung und ein rechtkonformes Impressum in Kryptowährungen. - Tätigen Sie keine Zahlungen, wenn Ihnen die Plattform oder Person nicht zweifelsfrei bekannt ist. - Sensibilisieren Sie auch Angehörige, Freundeskreis und Kollegschaft - insbesondere ältere Menschen oder Personen ohne Krypto-Vorerfahrung. - Im Zweifelsfall: Kontaktieren Sie frühzeitig Ihr Kreditinstitut oder wenden Sie sich direkt an die Polizei. - Gewähren Sie unter keinen Umständen unbekannten Dritten Zugriff auf Ihren PC - insbesondere nicht im Zusammenhang mit der Erstellung von Accounts oder der Einrichtung von Konten.

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