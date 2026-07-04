Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsordnungswidrigkeit nach Konsum von Cannabis

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Ein 21-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am frühen Morgen des 04.07.2026 auf der Brunckstraße in Ludwigshafen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 21-Jährige Autofahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen vorwies, wurde ein Drogen-Vortest durchgeführt. Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer etwa zwei Stunden vor der Kontrolle einen Joint geraucht hatte. Dem jungen Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Trotz der Legalisierung von Cannabis, ist es nach wie vor untersagt, Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss des Betäubungsmittels zu führen. Ein Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot sanktioniert

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell