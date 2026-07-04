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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Warnung vor Diebstählen im Supermarkt

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, den 03.07.2026, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse in der Filiale eines Supermarktes in der Kopernikusstraße in Ludwigshafen-Friesenheim. Bei der Geschädigten handelt es sich um eine 89-Jährige Dame aus Ludwigshafen. Diese hatte ihre Handtasche samt Geldbörse in den Einkaufwagen gelegt. In einem unachtsamen Moment wurde die Geldbörse durch eine/n unbekannte/n Täter/in entwendet. Der Dame ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 50EUR entstanden.

Gerade lebensältere Mitbürger haben beim Einkaufen oft größere Beträge an Bargeld dabei. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände nicht einfach zugänglich und unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen und nur das Nötigste an Bargeld mitzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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