Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickbetrüger festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (03.07.2026) gegen 15:30 Uhr fuhr ein Fahrzeug durch die Innenstadt. Die Insassen baten Passanten unter dem Vorwand, der Tank ihres Fahrzeugs sei leer, um eine Geldspende. Als vermeintliches Dankeschön übergaben sie den Spendern Goldschmuck. Eine Polizeistreife kontrollierte das verdächtige Fahrzeug und stellte einen 28-jährigen Fahrer sowie eine 22-jährige Beifahrerin fest. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mutmaßlich gefälschten Goldschmuck sowie Bargeld. Zudem ergab sich, dass der Tank des Fahrzeugs noch etwa halbvoll war und somit keine Notlage bestand. Die Polizeikräfte nahmen den 28-Jährigen und die 22-Jährige vorläufig fest. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt.

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