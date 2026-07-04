PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickbetrüger festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (03.07.2026) gegen 15:30 Uhr fuhr ein Fahrzeug durch die Innenstadt. Die Insassen baten Passanten unter dem Vorwand, der Tank ihres Fahrzeugs sei leer, um eine Geldspende. Als vermeintliches Dankeschön übergaben sie den Spendern Goldschmuck. Eine Polizeistreife kontrollierte das verdächtige Fahrzeug und stellte einen 28-jährigen Fahrer sowie eine 22-jährige Beifahrerin fest. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mutmaßlich gefälschten Goldschmuck sowie Bargeld. Zudem ergab sich, dass der Tank des Fahrzeugs noch etwa halbvoll war und somit keine Notlage bestand. Die Polizeikräfte nahmen den 28-Jährigen und die 22-Jährige vorläufig fest. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 08:02

    POL-PDLU: Mofa-Fahrer nach Unfall leichtverletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (03.07.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw die Maudacher Straße. Auf Höhe des Bahnhofs Ludwigshafen-Mundenheim wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 29-jährigen Mofa-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 16:22

    POL-PDLU: Ludwigshafen - Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen auf der L523

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 05.02.2026 bis 02.07.2026 führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 35 Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und dem Kreuz Nachtweide durch. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde wegen Straßenschäden die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort durch die Stadt ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:09

    POL-PDLU: 61-jähriger Radfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall verletzt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es in der Industriestraße in Ludwigshafen, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und und einem Pedelec. Der 30-jährige PKW-Fahrer übersah, ersten Ermittlungen zu Folge, beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrrad. Der 61-Jährige Radfahrer stürzte in Folge des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren