PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mofa-Fahrer nach Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (03.07.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw die Maudacher Straße. Auf Höhe des Bahnhofs Ludwigshafen-Mundenheim wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 29-jährigen Mofa-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 16:22

    POL-PDLU: Ludwigshafen - Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen auf der L523

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 05.02.2026 bis 02.07.2026 führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 35 Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und dem Kreuz Nachtweide durch. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde wegen Straßenschäden die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort durch die Stadt ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:09

    POL-PDLU: 61-jähriger Radfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall verletzt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es in der Industriestraße in Ludwigshafen, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und und einem Pedelec. Der 30-jährige PKW-Fahrer übersah, ersten Ermittlungen zu Folge, beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrrad. Der 61-Jährige Radfahrer stürzte in Folge des ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:37

    POL-PDLU: Suche nach geschädigtem Fahrzeug nach Verkehrsunfall

    Speyer (ots) - Eine Unfallverursacherin aus Speyer meldet der Polizei Speyer, dass sie gegen 10:00 Uhr am gestrigen Vormittag mit ihrem PKW VW Golf Plus die Burgstraße in Fahrtrichtung Obere Langgasse befahren habe. Kurz vor der Einmündung zur Oberen Langgasse habe sie mit dem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert. Sie selber habe den Anstoß nicht bemerkt, sondern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren