POL-PDLU: Mofa-Fahrer nach Unfall leichtverletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Freitag (03.07.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw die Maudacher Straße. Auf Höhe des Bahnhofs Ludwigshafen-Mundenheim wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 29-jährigen Mofa-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell