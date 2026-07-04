Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mofa-Fahrer nach Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (03.07.2026) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw die Maudacher Straße. Auf Höhe des Bahnhofs Ludwigshafen-Mundenheim wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 29-jährigen Mofa-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 29-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

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