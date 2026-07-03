PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen - Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen auf der L523

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 05.02.2026 bis 02.07.2026 führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 35 Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und dem Kreuz Nachtweide durch. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde wegen Straßenschäden die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort durch die Stadt Ludwigshafen von 100 km/h auf 50 km/h reduziert. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 115157 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 9299 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 623 Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit so deutlich überschritten, dass mit einem Fahrverbot zu rechnen ist. Der höchste bei allen Kontrollen gemessene Wert lag bei 130 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde damit um 80 km/h überschritten. Nur bei 7 Kontrollen lag die jeweils höchste festgestellte Geschwindigkeit im zweistelligen Bereich.

Auch kontinuierlichen Kontrollen führten zu einer Reduzierung der Geschwindigkeitsverstöße und somit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Demnächst beginnen die Maßnahmen zur grundhaften Sanierung der Fahrbahn der L 523. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen kommt es während der Bauzeit zu Umstellungen der Verkehrsführung, zeitweise sind auch Umleitungen erforderlich.

Die Polizei appelliert im Sinne der Verkehrssicherheit, die geltenden Verkehrsregeln inklusive der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten zu beachten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
PI Ludwigshafen 2
Friesenheimer Str. 55
67069 Ludwigshafen
Tel.: 0621/963-24206
Email: piludwigshafen2.sbv@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 14:09

    POL-PDLU: 61-jähriger Radfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall verletzt

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es in der Industriestraße in Ludwigshafen, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und und einem Pedelec. Der 30-jährige PKW-Fahrer übersah, ersten Ermittlungen zu Folge, beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrrad. Der 61-Jährige Radfahrer stürzte in Folge des ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:37

    POL-PDLU: Suche nach geschädigtem Fahrzeug nach Verkehrsunfall

    Speyer (ots) - Eine Unfallverursacherin aus Speyer meldet der Polizei Speyer, dass sie gegen 10:00 Uhr am gestrigen Vormittag mit ihrem PKW VW Golf Plus die Burgstraße in Fahrtrichtung Obere Langgasse befahren habe. Kurz vor der Einmündung zur Oberen Langgasse habe sie mit dem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert. Sie selber habe den Anstoß nicht bemerkt, sondern ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:19

    POL-PDLU: Verkehrsunfall nach Handy-Verstoß - Jugendlicher leicht verletzt

    Ludwigshafen - Edigheim (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Auholzstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-Jährigen Radfahrer und einem 62-Jährigen PKW-Fahrer. Der Jugendliche benutzte während der Fahrt sein Handy. Dies lenkte ihn, ersten Ermittlungen zu Folge, vom Straßenverkehr ab, dass er den PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren