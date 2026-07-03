Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen - Bilanz der Geschwindigkeitskontrollen auf der L523

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 05.02.2026 bis 02.07.2026 führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz insgesamt 35 Geschwindigkeitskontrollen auf der L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und dem Kreuz Nachtweide durch. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde wegen Straßenschäden die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort durch die Stadt Ludwigshafen von 100 km/h auf 50 km/h reduziert. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 115157 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 9299 Geschwindigkeitsverstöße fest. In 623 Fällen wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit so deutlich überschritten, dass mit einem Fahrverbot zu rechnen ist. Der höchste bei allen Kontrollen gemessene Wert lag bei 130 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde damit um 80 km/h überschritten. Nur bei 7 Kontrollen lag die jeweils höchste festgestellte Geschwindigkeit im zweistelligen Bereich.

Auch kontinuierlichen Kontrollen führten zu einer Reduzierung der Geschwindigkeitsverstöße und somit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Demnächst beginnen die Maßnahmen zur grundhaften Sanierung der Fahrbahn der L 523. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen kommt es während der Bauzeit zu Umstellungen der Verkehrsführung, zeitweise sind auch Umleitungen erforderlich.

Die Polizei appelliert im Sinne der Verkehrssicherheit, die geltenden Verkehrsregeln inklusive der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten zu beachten.

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