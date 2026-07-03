Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach geschädigtem Fahrzeug nach Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Eine Unfallverursacherin aus Speyer meldet der Polizei Speyer, dass sie gegen 10:00 Uhr am gestrigen Vormittag mit ihrem PKW VW Golf Plus die Burgstraße in Fahrtrichtung Obere Langgasse befahren habe. Kurz vor der Einmündung zur Oberen Langgasse habe sie mit dem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert. Sie selber habe den Anstoß nicht bemerkt, sondern wurde von einem Rollerfahrer auf die Situation aufmerksam gemacht. Sie habe daraufhin, die Fahrzeuge am Fahrbahnrand überprüft, konnte aber kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin konnten leichte Lackabtragungen am Außenspiegel festgellt werden, der Sachschaden dürfte sich auf ca. 100 cm belaufen. Die Anstoßstelle am geparkten Fahrzeug dürfte sich am linken Außenspiegel befinden.

Der Rollerfahrer, weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und der geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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