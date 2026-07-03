Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall nach Handy-Verstoß - Jugendlicher leicht verletzt

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Auholzstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-Jährigen Radfahrer und einem 62-Jährigen PKW-Fahrer. Der Jugendliche benutzte während der Fahrt sein Handy. Dies lenkte ihn, ersten Ermittlungen zu Folge, vom Straßenverkehr ab, dass er den PKW übersah und mit diesem kollidierte. Dem 62-Jährigen konnte kein verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen werden. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR.

Die Polizei weißt ausdrücklich auf die Gefährlichkeit der Handynutzung im Straßenverkehr hin. Die Nutzung eines mobilen Endgeräts am Steuer eines KFZ zieht eine Geldbuße von 100 EUR und einen Punkt in Flensburg nach sich. Nutzt man ein Handy beim Fahrradfahren, so kann ein Verwarnungsgeld von 55 EUR auf den Betroffenen zukommen. Kommt es im Rahmen der Nutzung zu einem Unfall, so erhöht sich die Geldbuße nochmals.

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