PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall nach Handy-Verstoß - Jugendlicher leicht verletzt

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Auholzstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-Jährigen Radfahrer und einem 62-Jährigen PKW-Fahrer. Der Jugendliche benutzte während der Fahrt sein Handy. Dies lenkte ihn, ersten Ermittlungen zu Folge, vom Straßenverkehr ab, dass er den PKW übersah und mit diesem kollidierte. Dem 62-Jährigen konnte kein verkehrswidriges Verhalten vorgeworfen werden. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 EUR.

Die Polizei weißt ausdrücklich auf die Gefährlichkeit der Handynutzung im Straßenverkehr hin. Die Nutzung eines mobilen Endgeräts am Steuer eines KFZ zieht eine Geldbuße von 100 EUR und einen Punkt in Flensburg nach sich. Nutzt man ein Handy beim Fahrradfahren, so kann ein Verwarnungsgeld von 55 EUR auf den Betroffenen zukommen. Kommt es im Rahmen der Nutzung zu einem Unfall, so erhöht sich die Geldbuße nochmals.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 96324240
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 11:15

    POL-PDLU: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

    Frankenthal (ots) - Am Donnerstagabend meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle der Polizei einen Kunden, der nach dem Kauf von Spirituosen bereits auf dem Tankstellengelände daraus getrunken habe und alkoholisiert wirkte. Zudem befänden sich zwei Kinder in seinem Fahrzeug. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen konnte der Pkw in der Nähe der Wohnanschrift des Fahrers kontrolliert werden. Der 36-Jährige ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:03

    POL-PDLU: Diebstahl eines E-Scooters - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Mittwoch, den 01.07.2026 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Ludwigshafen auf Höhe des Sozialverbands VDK zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Tatverdächtig sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Jugendliche, die sich an dem E-Scooter zu schaffen machten. Einer der Täter trug ein blau-schwarzes Hoffenheim-Fußballtrickot, eine schwarze Hose der Marke Adidas und eine ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:01

    POL-PDLU: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 00:30 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei ein Fahrzeug, welches zuvor aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren