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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagabend meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle der Polizei einen Kunden, der nach dem Kauf von Spirituosen bereits auf dem Tankstellengelände daraus getrunken habe und alkoholisiert wirkte. Zudem befänden sich zwei Kinder in seinem Fahrzeug.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen konnte der Pkw in der Nähe der Wohnanschrift des Fahrers kontrolliert werden. Der 36-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Auf der Rücksitzbank befanden sich seine zwei und fünf Jahre alten Kinder, welche nicht angeschnallt waren.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei appelliert: Alkohol und Autofahren schließen sich zur Vermeidung von Verkehrsunfällen aus. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen. Insbesondere Kinder sind zudem bei jeder Fahrt mit geeigneten Rückhaltesystemen zu sichern - der Sicherheitsgurt kann im Ernstfall Leben retten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3204 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/elKIZ

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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