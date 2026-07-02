Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 00:30 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei ein Fahrzeug, welches zuvor aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei warnt: Setzten Sie sich nicht ans Steuer, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln stehen. Rufen Sie im Zweifel ein Taxiunternehmen oder fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

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