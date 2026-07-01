Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW-Brand auf B 39

Dudenhofen (ots)

Gestern Mittag gegen 12:00 Uhr geriet ein LKW auf der B 39 in Vollbrand. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Speyer unterwegs, als in Höhe des Ortsausgangs Dudenhofen die Motorkontrollleuchte seines LKW aufleuchtete. Kurz nachdem er das Fahrzeug stoppte, geriet es in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr Dudenhofen konnte der LKW gelöscht werde. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Speyer zeitweise gesperrt werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, die mittels Abschleppstange miteinander verbunden waren. Dabei wurde beide Fahrzeuge beschädigt. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich, als ein Verkehrsteilnehmer innerhalb der Sperrung eigenständig wendete und dabei Sperrmaterialien der Feuerwehr beschädigte.

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