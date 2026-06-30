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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rucksackdiebstahl am Badesee

Neuhofen (ots)

Der Diebstahl eines Rucksacks beschäftigte am Montag (29.06.2026) die Polizei in Neuhofen. Ein Badegast hatte seinen Rucksack im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 22 Uhr am Badesee im Bereich der Industriestraße abgestellt, während er schwimmen war. Diesen Moment nutzten Unbekannte, um das Gepäckstück zu entenden. Die Polizei rät Badegästen generell, keine Wertgegenstände unbewacht am Strand oder Liegeplatz zurückzulassen. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Badesees beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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