Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse beim Einkauf aus Umhängetasche gestohlen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Straße zu einem Taschendiebstahl. Ein Kunde kaufte dort im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein. Trotz der Tatsache, dass der 47-jährige Geschädigte seine Umhängetasche permanent am Körper trug, gelang es Unbekannten, unbemerkt dessen Geldbörse zu entwenden.

Bei der Beute handelt es sich um ein Portemonnaie. Darin befanden sich neben Bargeld auch wichtige persönliche Dokumente.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Wertgegenstände auch nur einen Moment unbeaufsichtigt zu lassen und rät, Hand- oder Umhängetaschen stets geschlossen vor dem Körper zu tragen.

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