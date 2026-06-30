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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betonmischer verliert Ladung - Verursacher gesucht

Speyer (ots)

Teilweise noch flüssiger Beton, den vermutlich ein Betonmischer verloren hatte, wurde gestern Mittag gegen 14:00 Uhr in der Pfaugasse festgestellt. An mehreren geparkten Fahrzeugen konnten kleinere Betonanhaftungen festgestellt werden. Offensichtlich ist hierdurch jedoch kein Schaden entstanden. Die Straße musste durch den Baubetriebshof gereinigt werden. Hinweise zum Verursachende Fahrzeug nimmt die Polizei Speyer entgegen. Sollten sich Fahrzeughalter finden, die durch den Beton verursachte Schäden an ihren Fahrzeugen feststellen, werden diese gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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