Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW kippt bei Verkehrsunfall um - Fahrer leicht verletzt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein medizinischer Notfall führte am Montagmorgen (29.06.2026) gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW in der Riedstraße. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer verlor beim Abbiegen plötzlich, ohne Fremdeinwirkung das Bewusstsein. Sein Fahrzeug kam bei geringer Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kippte auf einer tieferliegenden Grünfläche seitlich um. Die Feuerwehr befreite den zunächst eingeklemmten Mann aus dem Führerhaus. Er wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Alkohol, Drogen oder Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten konnten vor Ort nicht erlangt werden. Es liefen keine Betriebsstoffe aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Ein Fachunternehmen übernahm die Bergung des Lastzugs.

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