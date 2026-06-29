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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken mehrere Unfälle verursacht

Frankenthal (ots)

Am frühen Morgen des 28.06.2026 wurde bekannt, dass ein 40-jähriger aus Frankenthal mit seinem BMW 1er Serie in schwarz gleich mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem PKW die Carl-Benz-Straße und kam hierbei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr weiter über den Fuß-/Radweg und kollidierte dort mit einem Großwerbeplakat. Davon unbeeindruckt setzte der Fahrer seine Fahrt, teilweise erneut über den Fuß-/Radweg, in Richtung Westring fort, kollidierte mehrfach mit dem Bordstein und überfuhr im Bereich Carl-Benz-Str./Nordring eine Verkehrsinsel. Vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage konnte der Fahrzeugführer schließlich angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wirkte dieser stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,24 Promille. Dem Fahrer wurde folglich eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15 000 EUR geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer muss sich nunmehr wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3205
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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