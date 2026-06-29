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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Badetag endet in Polizeigewahrsam

Bobenheim-Roxheim (ots)

Wie mehrere Badegäste am Nachtweideweiher mitteilten verhielt sich ein 42-jähriger aus Frankenthal am 28.06. gegen 15:15 Uhr äußerst aggressiv gegenüber der anderen Badegäste und wirkte dabei erheblich alkoholisiert. Durch die eintreffende Streife konnte die Person festgestellt werden, wobei sich dieser auch gegenüber den Einsatzkräften aufbrausend zeigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbracht eine Wert von 2,8 Promille, woraufhin dem diesem ein Platzverweis für den Nachtweideweiher ausgesprochen wurde. Knapp zwei Stunden später trat die Person dann im Bereich des Silbersees, mit gleichem Verhalten in Erscheinung. In der Folge wurde dieser durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3205
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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