Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In Kleingärten eingebrochen

Frankenthal (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 27. Auf den 28.6. Zugang zu zwei Gartengrundstücken im Sauweideweg. Hierbei brachen sie die jeweilige Eingangstür auf und entwendeten neben Softdrinks auch hochwertige Werkzeuge. Täterhinweise konnten bisher keine erlangt werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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