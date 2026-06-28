Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierten Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am späten Samstagabend, 27.06.2026, konnte ein Anwohner in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt einen Fahrradfahrer beobachten, welcher stürzte und hierbei sein geparktes Auto beschädigte. Der Fahrradfahrer entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Beamten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 56-Jährigen Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Radfahrer wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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