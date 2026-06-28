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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionistische Handlung - Geschädigte gesucht

Neuhofen (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, kam es gegen 14:00 Uhr im Bereich des FKK-Strandes des Badesees Schlicht zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer bislang unbekannten Frau. Die bislang unbekannte Geschädigte soll durch eine ebenfalls vor Ort befindliche Frau hierauf aufmerksam gemacht worden sein, entfernte sich jedoch vor der polizeilichen Aufnahme von der Örtlichkeit. Die Geschädigte wird gebeten sich telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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