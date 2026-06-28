POL-PDLU: Stromausfall in Speyer-West
Speyer (ots)
Am späten Samstagabend (27.06.2026) ab 22:45 Uhr fiel in großen Teilen des Stadtteils Speyer-West der Strom aus. Nach etwa einer Stunde konnten die Stadtwerke die Haushalte nach und nach wieder mit Strom versorgen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen durch den kurzweiligen Stromausfall.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell