POL-PDLU: Stromausfall in Speyer-West

Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag (26.06.2026) im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Sandhügel" in Speyer-Nord eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer fuhr gegen die Treppe am Hauseingang eines Reihenhauses und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es soll sich möglicherweise um ein Taxi gehandelt haben. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ...

mehr