Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots)

Bereits am Freitagabend (26.06.2026), kurz vor 19 Uhr, kam es an der Kreuzung der Lina-Sommer-Straße/Im Erlich zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Der 62-jährige Fahrer eines Dacia befuhr die Lina-Sommer-Straße in Fahrtrichtung der Iggelheimer Straße. Im Kreuzungsbereich zu der Straße "Im Erlich" übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten 30-jährigen Fahrer eines Suzuki, welcher die Straße "Im Erlich" in Richtung der Kurt-Schumacher-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde eine 57-jährige Insassin des Dacia leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 62-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Köperverletzung eingeleitet.

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