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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei im Schwimmbad

Speyer (ots)

Am Samstagabend (27.06.2026) gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Beteiligten gerufen, welche sich in einem Freizeitbad ereignet hat. Zwei Personengruppen gerieten in Streit, woraufhin sich eine tätliche Auseinandersetzung entwickelte. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, eine 30-jährige Geschädigte musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Durch die Polizeikräfte wurden die Streitparteien getrennt sowie diverse Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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