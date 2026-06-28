Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag (26.06.2026) im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Sandhügel" in Speyer-Nord eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer fuhr gegen die Treppe am Hauseingang eines Reihenhauses und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es soll sich möglicherweise um ein Taxi gehandelt haben. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Haben Sie den Unfall am Freitagnachmittag beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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