Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorsicht vor Trickdieben "Kettentrick" in der Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (ots)

Aktuell kommt es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu mehreren Vorfällen mit betrügerischen Trickdieben wie auch am gestrigen Tag Samstag den, 24.06.2026 gegen 11:40 Uhr in der Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein. Dort soll eine Passantin von einer unbekannten weiblichen Person aus dem geparkten Fahrzeug heraus angesprochen worden sein. Die Passantin sei anschließend in ein Gespräch verwickelt worden. Bei dem Gespräch ginge es unteranderem um ein Parfüm sowie um das Anprobieren einer Goldkette. Ziel der Trickdiebe war es während dem Anlegen der angebotenen Goldkette die getragene Goldkette der Geschädigten unbemerkt auszutauschen bzw. zu entwenden. Als plötzlich ein Unbeteiligter hinzukam seien die Täter mit dem Fahrzeug geflüchtet. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt die unten aufgeführte Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen.

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