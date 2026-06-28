PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorsicht vor Trickdieben "Kettentrick" in der Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (ots)

Aktuell kommt es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu mehreren Vorfällen mit betrügerischen Trickdieben wie auch am gestrigen Tag Samstag den, 24.06.2026 gegen 11:40 Uhr in der Heinigstraße in Ludwigshafen am Rhein. Dort soll eine Passantin von einer unbekannten weiblichen Person aus dem geparkten Fahrzeug heraus angesprochen worden sein. Die Passantin sei anschließend in ein Gespräch verwickelt worden. Bei dem Gespräch ginge es unteranderem um ein Parfüm sowie um das Anprobieren einer Goldkette. Ziel der Trickdiebe war es während dem Anlegen der angebotenen Goldkette die getragene Goldkette der Geschädigten unbemerkt auszutauschen bzw. zu entwenden. Als plötzlich ein Unbeteiligter hinzukam seien die Täter mit dem Fahrzeug geflüchtet. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben?

Hinweise nimmt die unten aufgeführte Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 06:51

    POL-PDLU: Fahrzeug überschlägt sich nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Oppau (ots) - Am Samstagabend kam ein Pkw-Fahrer im Ludwigshafener Stadtteil Oppau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verursachte einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Horst-Schork-Straße und bog nach rechts in die Friesenheimer Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 10:13

    POL-PDLU: Polizei stoppt betrunkenen Rollerfahrer

    Speyer (ots) - In der Nacht zum Samstag (27.06.2026) gegen 0:30 Uhr führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle mit einem Rollerfahrer in der Franz-Kirrmeier-Straße durch. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem 26-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Einfluss von Alkohol stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren