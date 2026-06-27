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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Ordnungsbehörde u.a. auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (ots)

Am 26.06.2026 im Zeitraum vom 22:30 Uhr - 23:45 Uhr führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen am Rhein aufgrund der neu in Kraft getretenen Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Kontrollen im Bereich des Berliner Platzes sowie den umliegenden Anlagen bis hin zur Rheingalerie durch. Während der Gültigkeit der Verordnung bis zum 06.08.2026 ist es fortan verboten in den Bereichen des Berliner Platz mit dem Platanenhain, die Heny-Roos-Passage, die Grünanlage Lichtenberger Ufer, die Rheinschanzenpromenade, den Ernst-Bloch-Platz, den angrenzenden Kurzzeitparkplatz Yorckstraße, die Flächen um die Rhein-Galerie sowie den Bereich um die S-Bahn in den Zeiträumen von 21:00 Uhr - 07:00 Uhr donnerstags, freitags, samstags sowie vor gesetzlichen Feiertagen Alkohol zu konsumieren und mitzuführen. Weiterhin gilt in diesen Zeiträumen bis auf einige Ausnahmen das Verbot des Mitführens von Glasbehältnissen wie beispielsweise Flaschen und Gläser. Ein Verstoß hiergegen wird als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5000 Euro geahndet. Während den gestrigen Kontrollen konnten diverse entsprechende Verstöße festgestellt und geahndet werden. Ziel der Kontrollmaßnahmen bzw. generell der Gefahrenabwehrverordnung ist die Bekämpfung der Straßenkriminalität hier besonders Aggressionsdelikten sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Weitere regelmäßige Kontrollen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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